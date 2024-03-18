Осужденный за убийство в Волгограде получил новый срок В Волгограде убивший из-за ссоры в чате мужчина получил срок за угрозы судье

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Арсен Мелконян

Осужденный по громкому делу об избиении оппонента до смерти из-за ссоры в родительском чате Арсен Мелконян получил новый срок, сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Волгоградской области. Его приговорили к трем годам и двум месяцам колонии за угрозы судье.

В мае 2023 года в отношении Мелконяна возбудили новое уголовное дело по статьям о дезорганизации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, и об угрозах убийством, в том числе адресованных судье. Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал Мелконяна виновным.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, — сообщили в суде.

В марте 2022 года Мелконян был приговорен к 11 годам лишения свободы, его сестра — к 5,5 года, а ее муж — к 7 годам колонии. В июле приговор был изменен: Мелконяну срок сократили до 8,5 года, сестре — до 5 лет и 1 месяца, а мужу сестры — до 6 лет и 8 месяцев.

По данным следствия, в 2020 году произошла ссора в родительском чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил Анну Мелконян. Анна попросила своего брата Арсена разрешить ситуацию.

На следующий день Арсен подстерег Гребенюка у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и скончался 1 ноября. Мелконяна задержали.