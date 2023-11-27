Осужденный за убийство угрозами заставил другого зарезать сокамерника «112»: в Иркутской области один заключенный заставил другого убить третьего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В исправительной колонии в Иркутской области один заключенный заставил другого убить третьего, пишет Telegram-канал «112». Все трое отбывали наказание за убийство. Теперь заказчику расправы — бывшему патологоанатому Валерию Бурыкину из Санкт-Петербурга — предъявили очередное обвинение.

Тело 50-летнего Михаила Пукаса с колото-резаными ранами грудной клетки сотрудники колонии обнаружили в июле. Тогда же по подозрению в преступлении задержали его сокамерника -- 35-летнего рецидивиста Егора Ефимьева. Следствие рассматривало версию конфликта между осужденными, однако в ноябре вскрылись иные обстоятельства.

Ефимьев признался, что пошел на преступление из-за давления со стороны Бурыкина, который угрожал расправиться с его родными. По данным канала, к убийству они готовились полгода. Исполнитель также получил от заказчика денежное вознаграждение.

По данным телеканала 78.ru, убитый Пукас — бывший киллер ОПГ. Он был осужден на 11 лет в 2018 году за убийство семи человек, а в июле 2023-го его было решено выпустить по УДО. Однако в последний день в колонии Ефимьев несколько раз ударил сокамерника заточкой.

Бурыкин в 2010 году был приговорен к 16 годам колонии строгого режима. В 1990-е годы он работал санитаром в патологоанатомическом бюро в Санкт-Петербурге и сколотил банду, на счету которой свыше полусотни убийств. «Санитары» расправлялись в основном с теми, кто мешал их похоронному бизнесу, отмечает телеканал.

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