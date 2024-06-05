Осужденный за срыв концерта Макаревича взял себе говорящий позывной Сорвавший концерт Макаревича активист служит в зоне СВО под позывным Макаревич

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Активист Олег Миронов, который в 2015 году был осужден за сорванный концерт Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Москве, пошел служить еще в начале СВО добровольцем, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский. Мужчина выбрал себе необычный позывной — Макаревич.

Олег Миронов ушел добровольцем на СВО чуть ли не с начала специальной военной операции (СВО), его позывной «Макаревич». Он был награжден медалью «За освобождение Мариуполя», проявил себя героически и был трижды ранен, — заявил собеседник агентства.

Миронов распылил на концерте музыканта газовый баллончик в 2014 году. После этого Замоскворецкий суд Москвы признал будущего военнослужащего виновным в хулиганстве и нанесении побоев из хулиганских побуждений. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Пиночет сообщил, что при выборе позывного для военнослужащего лучше избегать труднопроизносимых, длинных или иностранных слов. По его словам, главное — чтобы слово было понятным при радиообмене. Один из самых популярных позывных в армии за счет своей простоты и лаконичности — Лис.