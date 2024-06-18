Осужденный за ритуальные убийства сатанист снова предстал перед судом РИА Новости: в Ярославле вновь судят осужденного за ритуальные убийства жителя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Ярославля Николай Оголобяк, которого в 2010 году приговорили к 20 годам колонии за организацию серии ритуальных убийств на почве увлечения сатанизмом, снова попал на скамью подсудимых, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда. Отмечается, что в этот раз его судят за попытку сбыта наркотических веществ.

В Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела по обвинению Оголобяка Николая в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном… и значительном размере, — сказано в материале.

Отмечается, что обвиняемый приобрел у неизвестных партию наркотиков зимой этого года с целью перепродажи. Его задержали при попытке спрятать свертки в тайниках.

Сообщается, что в 2008 году Оголобяк в компании семи товарищей убили и расчленили четверых учащихся местных колледжей в рамках сатанистских ритуалов. Он получил наибольший срок, так как на момент преступлений был единственным совершеннолетним, а также организатором злодеяний. После начала спецоперации он ушел на фронт, где получил ранение и вернулся домой, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала директора городской академии милиции имени Щелкова по подозрению в хранении частей оружия. Отмечается, что незаконные предметы обнаружила служебная собака.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.