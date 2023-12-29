Осужденный за растление оренбуржец отсрочил наказание участием в СВО

Фото: МО РФ

В Оренбургской области суд отсрочил наказание осужденному из-за участия в спецоперации, сообщает пресс-служба Саракташского районного суда. При этом отмечается, что постановление в законную силу пока не вступило.

Отмечается, что в октябре 2023 года житель поселка Саракташ был осужден за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Его приговорили к обязательным работам на срок 180 часов. После этого осужденный обратился в суд с прошением об отсрочке исполнения приговора. Он объяснил это тем, что заключил контракт на один год с Минобороны для участия в СВО.

Суд отсрочил осужденному исполнение приговора суда на период прохождения военной службы в зоне специальной военной операции. Постановление суда в законную силу не вступило, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Павел Шувалов, более известный как тулунский маньяк, осужденный на 24 года колонии, погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Отмечается, что он заключил контракт с одной из частных военных компаний в апреле 2023 года и отправился на передовую.

Смерть тулунского маньяка подтвердили трое однополчан, которые также заявили, что его тело забрать не удалось. Шувалову вынесли приговор в 2021 году. Его обвинили в серии изнасилований и убийствах, которые он совершил в городе Тулуне. Как выяснило следствие, с 1991 по 2019 год он изнасиловал как минимум 27 женщин, двух из которых убил.