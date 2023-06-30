Осужденный за растление малолетнего депутат отказался от защиты Осужденный по делу о растлении ребенка приморский депутат Самсонов отказался от адвокатов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ранее осужденный по делу о растлении малолетнего депутат Приморского края Артем Самсонов в ходе повторного апелляционного рассмотрения заявил, то отказывается от двух местных адвокатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-секретаря Приморского краевого суда Елену Оленеву. Причину отказа депутат не назвал. В этой связи заседание было отложено до 7 июля.

Адвокаты Мельник и Касилова не явились, московский заболел и не явился. В судебном заседании Самсонов сообщил, что отказывается от Мельника и Касиловой, — сказала Оленева.

Советский районный суд Владивостока в сентябре 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье об иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14 лет. В феврале текущего года Приморский краевой суд отменил приговор и передал дело на новое разбирательство иному составу суда. Сам Самсонов на это время был переведен под домашний арест.

Позднее прокуратура обжаловала отмену приговора. В мае апелляционное определение Приморского суда было отменено и депутата снова взяли под стражу. В настоящее время суд проводит повторное апелляционное рассмотрение дела.

По версии следствия, в период с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке при общении с 11-летним сыном своего знакомого демонстрировал тому предмет интимного характера и «доводил информацию о его предназначении».

Депутат вину не признал. Его защита просила возбудить дела против свидетелей, поскольку считает, что Самсонова оклеветали.

Ранее сообщалось, что 44-летний учитель истории из Вологодской области слал свои голые фотографии ученице седьмого класса, подавая это как разговор о наготе древних греков. По информации СМИ, взамен он также требовал от школьницы интимные фотографии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о совращении несовершеннолетней, сейчас он находится под подпиской о невыезде.