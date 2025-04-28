Осужденный за подготовку теракта в Ижевске пожаловался на влияние YouTube Осужденный за подготовку теракта в Ижевске был под влиянием роликов на YouTube

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осужденный на 18 лет лишения свободы за приготовление к теракту против главы одного из ижевских оборонных предприятий 35-летний россиянин заявил, что вступил в «Легион „Свобода России“» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена) под влиянием роликов в YouTube, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. Он признался, что делал фото завода, купил два килограмма селитры для взрывного устройства и разламывал подшипники для поражающих элементов в СВУ в доме своих дедушки и бабушки.

В 2022–2023 годах я увлекался просмотрами видео в YouTube на украинских каналах, в том числе по деятельности «Легиона „Свобода России“». Решил вступить в легион, первый раз послал анкету в январе [2023 года], — сказал мужчина.

Ранее обвиняемый в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика Игнат Кузин признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины. Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко отметила, что, по предварительным данным, за преступление ему пообещали $18 тысяч (почти 1,5 млн рублей). Кузину предъявлено обвинение в теракте. Он признался в совершении преступления.