Осужденный за педофилию мужчина попытался взломать банкомат в Петербурге Полиция задержала жителя Петербурга за попытку взлома банкомата

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, попытавшегося взломать банкомат в филиале одного из банков на Каменноостровском проспекте, сообщает издание «Фонтанка». По данным издания, задержанным оказался мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за педофилию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Инцидент на Каменноостровском проспекте произошел в ночь на среду, 13 декабря. Согласно информации, полученной с камер видеонаблюдения, мужчина взял с собой черный рюкзак и пакет с инструментами для взлома банкомата. Он успел снять с банкомата защитную фальшпанель, однако ему не удалось осуществить задуманное и забрать деньги, так как в банке сработала сигнализация. Сотрудники полиции задержали 25-летнего злоумышленника уже утром в доме на улице Куйбышева.

Как сообщалось ранее, мошенники убедили жительницу Омска вооружиться ножом и прийти в местное отделение Сбербанка. По данным городского управления МВД России, женщину остановили сотрудники охраны, после чего передали ее полицейским. В результате инцидента никто не пострадал, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.