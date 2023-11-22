Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока отправился в зону СВО Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока Гуменюк отправился в зону СВО

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Олег Гуменюк

Осужденный за получение взятки бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк отправился добровольцем в зону проведения СВО, сообщает Telegram-канал «Номенклатура». На это обратили внимание правозащитник Максим Чихунов и приморское отделение ВГТРК.

Гуменюк был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. 2 мая Приморский краевой суд смягчил наказание бывшему главе региональной столицы до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 140 млн рублей. Следствие установило, что общая сумма взяток, полученных политиком, превышала 38 млн рублей.

Сообщается, что деньги Гуменюк получал за беспрепятственную приемку выполненных по заключенным договорам работ и их оплату, а также за действия, связанные с обеспечением победы организаций на электронных аукционах. В своем последнем слове обвиняемый вину не признал.

В октябре сообщалось, что бывший заместитель главы Хакасии Сергей Новиков, ранее осужденный на девять лет лишения свободы за взяточничество, добровольно отправился в зону СВО и получил ранения. По словам экс-чиновника, он получил множественные осколочные ранения нижних конечностей во время штурма украинских позиций. Лечение он проходил в больнице ЛНР.