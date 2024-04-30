Осужденный на 24 года глава ОПГ добился отправки на СВО Лидер забайкальского ОПГ «Меценатовские» ушел на СВО из колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приговоренный к 24 годам колонии Дмитрий Ведерников, возглавлявший ОПГ «Меценатовские», отправился в зону проведения специальной военной операции, передает «Чита.Ру». Мужчина в 2011 году был признан виновным по обвинениям в бандитизме, убийствах и угоны автомобилей.

Отмечается, что осужденный до этого уже пытался попасть в зону СВО, однако в октябре 2023 года ему было отказано. Тогда причиной был указан возраст мужчины, о чем он написал в письме после данного решения. Он также заявил, что обладает массой качеств, необходимых для участия в боевых действиях. В частности, по словам Ведерникова, есть немало людей, которые могут подтвердить, что он точно стреляет по подброшенным вверх тарелочкам, а сам не раз оказывался в тяжелой ситуации — в него трижды стреляли и пытались взорвать.

Наверное, никто так не знает цену свободе, как зэк. Поэтому в плен меня могут взять только в том случае, если я потеряю сознание, потому как если кончатся патроны — зубами буду грызть врага, — добавил он.

Ранее стало известно, что бывший адвокат Эльман Пашаев, защищавший в суде интересы актера Михаила Ефремова, больше года принимает активное участие в боевых действиях в зоне СВО. По данным StarHit, на днях он получил серьезное ранение при окружении. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.