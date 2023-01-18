Осужденный экс-мэр Владивостока заявил, что обжалует приговор

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Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, которому ранее Ленинский районный суд города назначил 16,5 года лишения свободы по делу о получении взяток, планирует обжаловать приговор. Как передает РИА Новости, об этом Гуменюк заявил сам.

Конечно буду обжаловать. Любой документ, доказывающий мою невиновность, находится у моего адвоката, моей семьи. Будем обжаловать, бороться, где возможно, — заявил Гуменюк.

Суд в среду назначил Гуменюку 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 150 миллионов рублей. Прокурор просил назначить экс-мэру 17 лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей, защита — полностью оправдать.

Ранее сообщалось, что бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Тихонов подозревается в получении взятки в размере 227 млн рублей через посредников. Он обвиняется в том, что оказывал содействие при заключении государственных контрактов. Следствие установило причастность бывшего директора ФГБУ «РЭА», Тихонова, его советника Романа Рыжкова и вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова к хищению 603 млн рублей. Согласно материалам дела, эти средства были выделены на создание информационной системы.

Дорогомиловский суд Москвы ранее арестовал замначальника Управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о коррупции. Он отправлен под стражу на два месяца — до 24 февраля. Матюшкину вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.