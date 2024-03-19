Осужденному за гибель зайцев агроному смягчили приговор Осужденному за гибель зайцев агроному из Ростовской области назначили штраф

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Агроному из Ростовской области, осужденному за гибель 48 зайцев, изменили приговор: вместо 1,5 лет колонии-поселения ему назначали штраф в размере 30 тысяч рублей. Как рассказал сам обвиняемый KP.RU, он готовился к худшему варианту, когда ехал в суд. По словам собеседника издания, он все равно испытывает «двойственное чувство».

Настроение, конечно, улучшилось, все-таки есть разница между полутора годами реального срока и штрафом в 30 тысяч. Утром ехал в суд в шоке, готовясь к худшему варианту. Но чувство все равно двойственное — несправедливость-то не устранена и у меня все равно есть судимость. Но за что? — отметил агроном.

Он уточнил, что дератизацию полей проводил без нарушений и строго по регламенту. С обвинениями мужчина не согласен. При этом он добавил, что пока не знает, будет ли обжаловать данное решение.

Тем временем адвокат агронома также остался недоволен приговором. По его словам, суд не стал разбираться в обстоятельствах дела и доказательствах невиновности мужчины.

Следователи почему-то отмели показания 30 свидетелей защиты, что зайцев видели только охотники и фотоподтверждений массовой гибели нет, что охотники все время давали противоречивые показания, а экспертизы проводились с нарушениями, — заключил адвокат.

Агронома из Ростовской области ранее обвинили в том, что он неправильно травил мышей, из-за чего погибли 48 зайцев-русаков. Тогда суд признал мужчину виновным и приговорил его к 1,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Агроном подал апелляцию в конце февраля 2024 года.