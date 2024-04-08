Осужденная экс-министр культуры Крыма решила пойти служить в зону СВО ОНК: осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Новосельская пойдет на СВО

Фото: rk.gov.ru

Арина Новосельская

Бывшая министр культуры Крыма Арина Новосельская, осужденная за взяточничество, в СИЗО написала заявление о поступлении на службу в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Арслан Хасавов. Чиновница подала заявление еще три месяца назад, и надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время, отметил собеседник агентства.

На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО, — сказал правозащитник.

Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил Новосельскую к 10 годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. Ее арестовали в Москве 19 ноября 2021 года, тогда же глава Крыма Сергей Аксенов освободил ее от должности. Новосельской был назначен штраф в размере 128 млн рублей.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков ушел в отставку и заявил, что отправляется в зону проведения спецоперации. Политик покинул свой пост и отправился «помогать ребятам» после того, как ему вручили медаль «Участник специальной военной операции».

До этого краснодарский чиновник Роман Бигоцкий отправился служить в зону СВО. Прошлой осенью он выдвигался кандидатом в мэры краевой столицы. Бигоцкий работал в структурах городской власти более 20 лет, а перед уходом в зону боевых действий он занимал должность руководителя Калининского сельского округа.