Осужден мужчина, похоронивший заживо возлюбленную с телом дочери В Подмосковье мужчину приговорили к 19 годам за убийство женщины и ее дочери

Суд в Подмосковье приговорил к 19 годам лишения свободы Александра Резникова, который в сентябре 2016 года убил любовницу и ее семилетнюю дочь, а тела закопал, при этом женщина была еще жива, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. Отмечается, что злоумышленник скрывался до 2023 года в ДНР.

Следствием и судом установлено, что 25 сентября 2016 года в ДНТ «Телешово» Дмитровского городского округа мужчина в ходе конфликта со своей знакомой застрелил ее из травматического пистолета, а затем убил семилетнюю дочь потерпевшей, после тела закопал на участке и скрылся, — говорится в сообщении.

Ранее в Петербурге группа мужчин открыла огонь из пневматического пистолета по автобусу. Инцидент произошел у станции метро «Лесная» в Выборгском районе. Злоумышленников ищут правоохранители. В результате ЧП пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

До этого полиция Санкт-Петербурга задержала гражданина Украины, который обвиняется в жестоком убийстве пожилой пары. По версии следствия, украинец расстрелял 77-летнего пенсионера и его 73-летнюю жену из дробовика. Правоохранители остановили мужчину для проверки документов, после чего выяснилось, что он находится в розыске с 2016 года.