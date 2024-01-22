«Осторожно, новости»: врач посоветовал пациентке «лечить» колено водкой

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Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что в городе Собинке Владимирской области врач порекомендовал пациентке «лечение» компрессом из водки от травмы колена. По информации канала, медик посоветовал женщине повторять процедуру в течение месяца, совместив с физиотерапией. Девушка рассказала каналу, что после такого назначения ей стало хуже.

Обратились в платную клинику, они в ужасе, что такое назначили. Платные врачи подозревают разрыв мениска. Возможна операция, — приводит канал слова родных пациентки.

Как сообщает «Осторожно, новости», родственники девушки обратили внимание на санитарные условия в больнице: заведение не оборудовано для пациентов на костылях, штукатурка на стенах осыпалась, вход в больницу не расчищен от снега и льда.

Ранее стало известно, что акушер-гинеколог Рязанского перинатального центра предстанет перед судом за причинение смерти ребенку по неосторожности. По данным следствия, врач назначила роженице препарат, но не провела перед этим необходимые исследования. Употребление лекарства привело к родовой травме ребенка, из-за которой тот скончался.