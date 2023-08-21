«Осторожно, новости»: военный ранил ножом сослуживцев в Ростовской области

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Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Ростовской области военнослужащий напал с ножом на сослуживцев. По данным канала, это произошло несколько дней назад, когда группу контрактников перевозили на грузовике к месту дислокации. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Осторожно, новости» сообщает, что во время поездки произошел конфликт, в ходе которого 48-летний военнослужащий из Удмуртии достал карманный нож и ударил своего сослуживца из Кузбасса в область уха. По данным канала, удар в ребро также получил еще один 38-летний военный из Удмуртии, являющийся отцом двоих детей, после этого у мужчины забрали нож и вызвали помощь, пострадавших доставили в больницу, нападавший был задержан.

В мае Минобороны Белоруссии сообщило о попытке нападения на военнослужащих, которую предпринял 51-летний водитель грузовика, имевший при себе взрывное устройство. По данным ведомства, это случилось на трассе М-5 между Минском и Гомелем. Фуру блокировали, шофера задержали, в его действиях усмотрели признаки экстремизма. Никто из военнослужащих не пострадал.

В марте в Подмосковье 54-длетний житель Балашихи напал с ножом на 40-летнего сотрудника ДПС, сидевшего в машине во дворе дома. Нападавший попытался нанести удар ножом через открытую дверь, в результате полицейский получил ранение в грудь. Позже злоумышленника задержали.