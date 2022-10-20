«Осторожно, новости»: в Татарстане мобилизовали студента с отсрочкой «Осторожно, новости»: в Татарстане мобилизовали 21-летнего студента с отсрочкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Татарстане мобилизовали 21-летнего студента техникума с отсрочкой. По данным канала, жителя поселка Рыбная Слобода Расуля Замалиева забрали в военную часть 29 сентября и даже не дали собрать документы, подтверждающие право на отсрочку.

Расуль учится на вечернем отделении Рыбно-Слободского агротехнического техникума на тракториста-машиниста, а значит, не подпадает под критерии Минобороны о призыве, — сказано в сообщении Telegram-канала.

Девушка мобилизованного Зиля Галиуллина заявила, что повестку с требованием явиться в военкомат принесли 28 сентября, а 29 сентября спустя час после явки Замалиева отправили в танковое училище. Она сообщила, что родные студента направили жалобы в военкомат и прокуратуру, однако срок рассмотрения этих жалоб составляет 30 дней, тогда как самого студента могут отправить в зону СВО в ближайшее время.

Ранее глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов направил в военную прокуратуру материал о студенте колледжа, которому вручили повестку возле московского метро. По его словам, студент колледжа имел при себе студенческий билет с указанием на очную форму обучения, однако все равно получил повестку. Теперь военная прокуратура проверит законность действий вручивших ее лиц.