«Осторожно, новости»: в Петербурге эвакуируют студентов БГТУ «Военмех»

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает об эвакуации в Балтийском государственном техническом университете «Военмех». По данным канала, студентов экстренно выводят из здания, в корпусе звучит сирена. Родители учащихся рассказали каналу, что в одной из лабораторий произошло возгорание. Уточняется, что вуз специализируется на подготовке кадров оборонной промышленности.

Ранее жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга испугал ночью резкий звук, похожий на взрыв. По предварительным данным, жильцы некоторых домов жаловались на отключение электричества и воды. Власти ситуацию не комментировали.

Также в среду, 3 апреля, сообщалось об эвакуации торгового центра «Ривьера» в районе станции метро «Автозаводская» на юге Москвы. Отмечается, что в здании сработала сигнализация, обстановка на месте спокойная.

До этого Telegram-канал SHOT писал об эвакуации четырех столичных университетов — РХТУ им. Д. И. Менделеева, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ — в связи с угрозой взрывов. По его данным, руководству учебных заведений были направлены анонимные письма, в которых говорилось о взрывчатке в зданиях. Источник канала уточнил, что из РХТУ эвакуировали 2300 человек, а всю информацию по ситуации проверяют экстренные службы. При этом в пресс-службе РУТ опровергли сообщение канала, подчеркнув, что университет работает в штатном режиме.