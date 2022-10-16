«Осторожно, новости»: в Кургане мобилизованные заявили об отсутствии выплат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видеоролик, в котором мобилизованные в Курганской области граждане сообщают об отсутствии выплат. По словам мужчин в кадре, большинство из них — добровольцы. Как они утверждают, власти обещали предоставить выплаты и временно освободить от кредитов, однако деньги приходится тратить самим призывникам. Минобороны эту информацию не подтверждает.

90% из нас — добровольцы, которые пошли защищать свою Родину, и не просто так. Где, администрация, обещанные ваши подъемные? Где приостановки кредитов? Где какие-то льготы семьям и что-то такое, что вы обещали? Нет ничего. Абсолютно ничего. Сейчас сидим здесь уже третью неделю. Тянем из дома, грубо говоря, деньги, хотя надо отправлять их домой. С какой целью мы здесь сидим? — недоумевает один из мужчин.

По словам другого мужчины, каждый из бойцов потратил немалую сумму на покупку экипировки и затраты не прекращаются. При этом выплат «подъемных» в ближайшее время добровольцы увидеть не смогут.

Скоро просто, наверное, соберемся, поедем по работам зарабатывать деньги на кредиты, на семьи, — подчеркнул боец.

Ранее авторы портала «Объясняем.рф» рассказали, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне обеспечиваются всей необходимой экипировкой. В то же время военнослужащим разрешается взять свою, если они считают ее более подходящей.

На портале также подчеркнули, что выплаты, которые будут получать призванные по мобилизации военнослужащие, можно тратить по своему усмотрению, в том числе и на индивидуально выбранную экипировку.