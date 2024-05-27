«Осторожно, новости»: пассажиры не могут вылететь из Сочи более 12 часов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что пассажиры рейса Сочи − Стамбул не могут вылететь из аэропорта уже более 12 часов из-за неисправности двух самолетов. По данным канала, вылета со вчерашнего дня ожидает порядка 150 человек, которые жалуются, что авиакомпания ИрАэро не предоставила им питания.

Как сообщает канал, рейс 5763 должен был отправиться в Турцию вчера в 19:00, однако вылет сначала перенесли, а ночью сообщили о технической неисправности самолета и попросили подождать замену. Канал утверждает, что вскоре в аэропорт прибыл второй самолет, который тоже оказался неисправен.

Ранее россияне рассказали Ассоциации туроператоров, что при вылете из Египта на пограничном контроле в аэропорту Шарм-эш-Шейха могут начаться «непредсказуемые» проверки документов. По словам туристов, также возможна конфискация некоторых предметов во время осмотра ручной клади, например, зажигалок и открытого алкоголя.

Накануне сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково автомобиль подрезал самолет Ан-26, который прибыл на стоянку. Сотрудник авиакомпании Nordwind выехал на своем автомобиле на взлетно-посадочную полосу впереди воздушного судна, которое следовало рейсом из Костромы в Санкт-Петербург.