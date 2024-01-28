«Осторожно, новости»: десантника из Татарстана обвиняют в госизмене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выпускника десантного училища из Татарстана и участника парада Победы на Красной площади, предположительно, обвинили в государственной измене, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, соответствующее дело против 23-летнего фигуранта поступило в военный суд.

Как сообщает канал, в материалах фигурирует Владислав Бояршинов — полный тезка уроженца Татарстана, который поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в статусе курсанта принимал участие в параде Победы в столице и «Армейских международных играх» в Белоруссии.

По информации «Осторожно, новости», его обвиняют в госизмене, подробности дела неизвестны из-за секретности. В 2022 году Бояршинов посещал родную школу в Рыбнослободском районе Татарстана, где выступил перед учениками с рассказом «о трудностях и радостях военной службы».

Следователи ФСБ ранее предъявили обвинение в государственной измене пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову. Мужчина помещен в московское СИЗО «Лефортово». Фигуранта арестовали в ноябре 2023 года, 22 января Лефортовский суд Москвы продлил ему срок ареста. В 2017 году он стал лауреатом конкурса за серию промышленных фоторепортажей с предприятий Пермского края.