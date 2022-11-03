«Осторожно, Москва»: в школах Подмосковья готовят бомбоубежища

Фото: АГН «Москва»

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в школах Подмосковья готовят бомбоубежища. По данным канала, в подвальных помещениях зданий появились скамейки, стулья, бутылки с водой и стаканчики.

Как пишет «Осторожно, Москва», работа по обустройству убежищ в школах началась с конца октября после того, как в учебные заведения поступил приказ от управления образования. По данным Telegram-канала, в нем говорилось о проверке чердачных и подвальных помещений. Далее, передает «Осторожно, Москва», администрациям школ дали поручение сделать в подвалах запасы воды и места для сидения. Этим, по сведениям канала, занимаются завхозы.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал фото из бомбоубежищ в Москворечье-Сабурово и Царицыно. По данным канала, в этих районах также оборудовали подвальные помещения в соответствии с правилами гражданской обороны. Обустройством помещений занимается местное государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Жилищник». На фотоснимках показаны небольшие, но чистые комнаты, с запасами воды, аптечками, туалетами и умывальниками.

В ноябре Telegram-канал Baza сообщил, что в одном из округов Москвы началась подготовка около 900 убежищ. По данным канала, там подготавливают спальные места, устанавливают биотуалеты, скамейки, пополняют запасы питьевой воды и лекарств. Эту работу проводят городские службы в активном темпе. Руководство муниципалитета пояснило, что подобные убежища необходимо организовать «ко вчерашнему дню».

До этого стало известно, что на фасаде спортивного центра «Экстрим» Москомспорта на Госпитальном Валу появились таблички с указателями убежища, они направляют в подвальное помещение. По словам сотрудников спортивного учреждения, таблички появились совсем недавно, разместить их потребовало руководство спортивного центра.