«Осторожно, Москва»: в РФ будут судить пацифиста за отказ идти на СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении 28-летнего старшего лейтенанта и командира взвода Эдуарда Карпова, отказавшегося участвовать в СВО «из-за пацифистских убеждений». По данным канала, расследование дела идет в военном следственном отделе по Алабинскому гарнизону, военнослужащему грозит до трех лет тюрьмы.

Канал приводит слова адвоката обвиняемого Максима Гребенюка, который пояснил, что у его подзащитного возникли «стойкие антивоенные убеждения» во время участия в СВО. По его словам, они не позволяют ему «в дальнейшем уже держать оружие в руках, нести смерть людям».

Считаю, что мой подзащитный не виновен. Имеется судебная практика, в том числе Верховного военного суда, о том, что не может быть привлечен к уголовной ответственности военнослужащий за уклонение от исполнения обязанностей военной службы в связи с его убеждениями, — приводит канал слова представителя защиты.

Ранее Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы Эркина Галсанова за уклонение от службы. Мужчина не вернулся после отпуска в воинскую часть: он отдыхал до 10 октября, а затем уехал в Бурятию. Позднее, 24 октября, его задержали полицейские в здании аэропорта. При себе у него были наркотики. Галсанов будет отбывать наказание в колонии общего режима.