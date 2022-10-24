Оставшимся в Херсоне мужчинам предложили вступить в отряды теробороны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Херсоне формируется территориальная оборона, в ее отряды могут вступить все оставшиеся в городе мужчины, сообщила пресс-служба региональной администрации. Власти добавили, что силовики продолжают обеспечивать безопасность в городе.

Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города, — говорится в заявлении.

При этом все желающие могут выехать на левый берег Днепра в любой момент.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что от 50 тысяч до 60 тысяч жителей Херсонской области будут эвакуированы местными властями. Их, по его словам, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России. Он подчеркнул, что процесс эвакуации займет примерно шесть дней.

Власти Херсонской области также ранее разослали СМС-сообщения жителям центра региона и области с требованием срочно эвакуироваться. Пояснялось, что мера обусловлена грядущими обстрелами жилых кварталов Вооруженными силами Украины. Требование немедленно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов также касается подразделений и министерств гражданской администрации