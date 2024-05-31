Оставленная в машине без еды и воды такса вызвала панику у петербуржцев В Петербурге таксу оставили в машине без еды и воды

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В Петербурге таксу оставили в автомобиле без еды и воды, сообщает сайт 78.ru. Очевидцы рассказали, что животное могло просидеть в машине и всю предыдущую ночь.

По информации местных жителей, авто с питомцем стоит на улице Хошимина. Прохожие опасаются, что, когда выйдет солнце, собаке станет плохо. Источник рассказал каналу, что владелец всегда берет любимца с собой, изредка оставляя в машине, а на видео, снятом очевидицей, как раз тот самый момент.

Ранее сообщалось, что петербуржцы обратились в полицию с жалобой на соседей, чей пес породы ретривер на протяжении четырех лет живет в автомобиле во дворе на улице Кушелевской. По словам местных жителей, пес очень сильно линяет и у него «стеклянный взгляд». Владельцы ежедневно выгуливают его и сажают обратно в машину.

В ноябре прошлого года Тверской суд Москвы назначил штраф зоозащитнице Наталье Кошанской, принимавшей участие в спасении кота из закрытого внедорожника в центре российской столицы. Ее оштрафовали на четыре тысячи рублей по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Кошанская хотела забрать спасенного кота себе, однако этому воспротивились сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия.