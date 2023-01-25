«Оставил без ноги»: сбитый инвалидом конь неделю простоял на морозе На Алтае сбитый инвалидом конь простоял неделю на морозе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Алтайском крае инвалид сбил выбежавшего на дорогу коня, после чего животное неделю простояло на морозе с травмой, сообщает Telegram-канал «Подъем». По словам знакомого виновника аварии Романа, региональный отдел ГИБДД не разрешал вывозить животное с места ДТП. Мужчина отметил, что лошадь осмотрят ветеринары из Барнаула. Он считает, что коню придется ампутировать травмированную ногу.

Забрали животное с поля, вот на скотовозе везем. Помогали люди, кто откликнулся, глава села Краснощеково с рабочими — их трактор пришел, где-то нашли скотовоз. Везем в село к фермеру на стоянку. Завтра приедут из ветклиники Барнаула, будут смотреть. Но ногу по любому ампутировать, — сообщил Роман.

Мужчина уточнил, что авария произошла в Краснощековском районе из-за того, что табун лошадей выскочил на машину из-под моста.

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