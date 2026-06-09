«Оставайтесь в укрытиях»: ВСУ устроили налет на крупный российский город Развожаев: российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь

Российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, в городе работают комплексы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, — написал Развожаев.

За несколько часов до этого губернатор также сообщал о налете беспилотников ВСУ на город. По его словам, в отражении атаки были задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Ранее стало известно, что в Новороссийске спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание на территории перевалочного комплекса. Пожар возник в результате атаки беспилотников ВСУ. К ликвидации последствий были привлечены 130 специалистов и 39 единиц спецтехники. Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.