Останки князя Потемкина и его памятник вывезли из Херсона Сальдо: останки князя Потемкина и его памятник вывезли из Херсона в целях безопасности

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Останки основателя Херсона князя Григория Потемкина-Таврического, покоившиеся в Свято-Екатерининском соборе на правом берегу Днепра, вывезены из города в целях безопасности, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым 24». Кроме того, эвакуировали памятник Потемкину, Федору Ушакову, Александру Суворову и Василию Маргелову.

Мы перевезли на левый берег останки светлейшего князя, которые были в Екатерининском храме... Извините за аллегорию, мы его перевезли, пусть посмотрит не только на Херсон, но и на всю Херсонщину, — сказалСальдо.

Он также пообещал, что все памятники и реликвии, вывезенные с территории Херсонской области, вернутся на место. Они «будут возвращены после победы», пояснил Сальдо.

Ранее сообщалось, что памятник русскому поэту Александру Пушкину был демонтирован в центре Киева. Отмечается, что бюст поэта находился перед зданием Национального транспортного университета. Украинские журналисты добавили, что памятник Пушкину был снесен, так как «являлся для властей Украины символом русского мира».