Особый противопожарный режим введён в 52 регионах России

https://static.news.ru/photo/2f2a7f80-7e87-11ea-99f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня введён в 52 регионах России. Об этом сообщили в МЧС России.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории 52 субъектов и в более чем одной тысяче муниципальных образований введён особый противопожарный режим, — заявили в пресс-службе ведомства.

В этих регионах действуют дополнительные требования, которые препятствуют распространению природных пожаров. Также в ведомстве увеличили численность сотрудников в органах дознания на 380 человек. Это необходимо для повышения качества расследования пожаров, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент дознаватели МЧС возбудили 59 уголовных дел по фактам природных пожаров.

NEWS.ru писал, что глава МЧС РФ Евгений Зиничев предложил ввести уголовное наказание за выжигание сухой травы. По его словам, в 99% случаев вина за возникновение возгорания лежит на человеке. В настоящий момент за выжигание сухой травы предусмотрен штраф до четырёх тысяч рублей.

Ранее в Ленинском районе Астрахани загорелся камыш. Площадь возгорания составляет 6 тыс. квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 73 человека и 26 единиц техники.