Особые экономические зоны будут созданы в Омске и Красноярске

https://static.news.ru/photo/fff7d5e8-4ff8-11eb-aba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать в Омске и Красноярске особые экономические зоны. Соответствующие документы были подписаны председателем правительства РФ в среду 6 января.

В Омской области и Красноярском крае будут созданы особые экономические зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — цитирует РИА Новости пресс-службу кабмина.

В Омске будет создана зона «Авангард», где будут размещены нефтехимические производства. Ожидается, что в ОЭЗ к 2030 году будет более 700 рабочих мест, а инвестиции в неё составят порядка 23 млрд рублей.

В «Красноярской технологической долине» планируют развивать производства промышленного оборудования, в том числе для авиа- и машиностроения. На данный момент уже имеются договорённости с шестью потенциальными резидентами будущей экономической зоны. К 2030 году здесь появятся порядка 1,3 тысячи новых рабочих мест, объём инвестиций превысит 1,6 млрд рублей.

При этом в постановлении о создании ОЭЗ в Красноярске указано, что местные власти обязаны к 2027 году обеспечить необходимую инфраструктуру для функционирования особой экономической зоны. На это из краевого бюджета выделят 983 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что во Владимирской и Московской областях появятся новые особые экономические зоны. На территории Владимирской области в Ковровском районе будут открыты мебельные предприятия, текстильное и пенополиуретановое производства и завод среднего машиностроения. А в Домодедово в Московской области откроется ОЭЗ «Максимиха», там собираются реализовывать инвестпроекты пищевой и обрабатывающей промышленности.

При размещении в ОЭЗ, которые создаются для развития высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, портовой инфраструктуры, бизнес получает множество преимуществ. В их числе налоговые льготы, минимизация административных барьеров и таможенные преференции, а также снижение арендной платы. Помимо этого резиденты таких зон могут обращаться за консультациями к управляющим компаниям для реализации инвестиционных проектов.