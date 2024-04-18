Основатель «Белой масти» после разгрома группировки скрылся в Грузии ТАСС: основатель группировки «Белая масть» в Крыму Мауров сбежал в Грузию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основатель крымской ячейки группировки «Белая масть» Михаил Мауров скрылся в Грузии после операции российских силовиков по задержанию неонацистов, пишет ТАСС. По информации журналистов, он испугался уголовного преследования.

Основателем крымской ячейки «Белая масть» являлся 24-летний Михаил Мауров, который, опасаясь уголовного преследования, после начала судебных процессов в отношение лидеров ячейки выехал на территорию Грузии, — отметил источник издания в правоохранительных органах.

Мауров по заданию кураторов ВСУ должен был создать националистический отряд в Крыму, чтобы потом перебросить его на Украину, говорится в статье. Основатель ячейки проводил для членов «Белой масти» тренировки по тактико-специальной и физической подготовке, а также ножевому и рукопашному бою.

Мауров проводил идеологическую обработку членов своей ячейки, настраивал их на проведение акций силового воздействия в отношении мигрантов и сотрудников правоохранительных органов, — констатировали журналисты.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с МВД успешно провели операцию по задержанию членов неонацистской организации «Белая масть» на территории Республики Крым. Всего под стражу было взято 12 человек, все они открыто поддерживали Украину. Оперативные мероприятия силовики провели в Симферополе, Евпатории, Ялте, Севастополе и Керчи.