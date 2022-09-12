Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов не прошел выборы в гордуму Асбеста

Фото: vk.com/vrsamoylov

Окружная избирательная комиссия. Город Асбест

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов по итогам выборов не набрал нужного количества голосов для избрания депутатом городской думы города Асбеста Свердловской области, следует из данных на сайте регионального избиркома. Самойлов участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца по 15-му одномандатному округу.



По данным избиркома, Самойлов набрал наименьшее число голосов — 208. За его соперников, действующего депутата от КПРФ Евгения Шабанова и самовыдвиженку Елену Мурину, проголосовали 366 и 230 человек соответственно.

Выборы в России проходили с 9 по 11 сентября. Россияне выбирали 15 высших должностных лиц, депутатов шести заксобраний, 12 советов депутатов административных центров и депутатов органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что на выборах в рамках единого дня голосования победили 11 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов. Так, в Бурятии, Карелии, Новгородской, Свердловской, Калининградской и во Владимирской областях и ряде других регионов победу одержали кандидаты от «Единой России».