Оснащенный видеокамерой беспилотник упал у железной дороги под Брянском

Фото: t.me/megubernator_46

Украинский беспилотник, оснащенный видеокамерой, нашли в одной из деревень Карачевского района Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, дрон упал у железной дороги недалеко от границы.

Жители одной из деревень Карачевского района обнаружили в лесу БПЛА-разведчик самолетного типа с видеокамерой на борту. Он упал недалеко от станции Московской железной дороги, примерно в 115 километрах от границы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что беспилотник был без взрывчатки. По данным Mash, находка направлена на экспертизу, сейчас ее обследованием занимаются специалисты.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ночь на 17 октября восемь украинских беспилотников пытались атаковать Крым. Все они были уничтожены. Глава региона поблагодарил военных «за четкую и слаженную работу», а также призвал крымчан соблюдать спокойствие. Тем временем Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении в регионе трех украинских беспилотников самолетного типа. По его словам, никто при этом не пострадал.