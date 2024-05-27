Оскорбившего спортсменку мигранта депортировали из России Оскорбившего бойца UFC Алексееву мигранта депортировали из России

Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирина Алексеева

Гражданина Таджикистана, который оскорбил спортсменку в Челябинске, депортировали из России, пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу управления Генпрокуратуры по УрФО. Уточняется, что он признан виновным в нарушении правил въезда на территорию страны либо режима пребывания в ней.

По данным издания, мужчину не только выдворили из страны, но и назначили административные штрафы за управление неисправным автомобилем, незаконное осуществление трудовой деятельности в России и несоблюдение установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.

Гражданин Таджикистана оплатил все назначенные штрафы. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина.

Ранее стало известно, что гражданин Таджикистана оскорбил бойца UFC Ирину Алексееву и ее подругу. Мужчина затеял конфликт на гендерной почве. Он подрезал девушек на машине, начал предъявлять Алексеевой претензии из-за внешнего вида и заявлять, что «у нас так не ходят». Ему назначили наказание — административный штраф и выдворение. Полиция провела профилактическую беседу с мигрантом, молодой человек извинился перед девушками на камеру и сказал, что больше такого не повторится.