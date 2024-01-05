Осколки украинской ракеты пробили окно в комнате ребенка в Белгороде LIFE.ru: поражающие элементы ракеты ВСУ пробили окно комнаты ребенка в Белгороде

Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Последствия обстрела Белгорода

Один из поражающих элементов украинской ракеты РСЗО «Ольха», выпущенной по Белгороду минувшей ночью, пробил окно в комнате ребенка, рассказал LIFE.ru отец мальчика. По его словам, осколки снаряда также повредили стоящие во дворе автомобили.

Все спали. Мы в окно посмотрели — ну и все. Вышли — машина разбита, все разбито. Вот у малого в комнате разбито окно, осколок прошел. Слава богу, никого не зацепило, все нормально, — заявил житель Белгорода.

Мужчина сообщил, что обломки ракеты повредили заднюю часть его автомобиля, а рядом образовалась большая воронка после взрыва. Машину соседа, по его словам, разорвало на части и перевернуло на крышу, колесо отбросило на несколько метров.

Мэр Белгорода Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в ночь на 5 января системы противовоздушной обороны сбили 10 ракет Вооруженных сил Украины. В результате атаки пострадали два мирных жителя, их госпитализировали с осколочными ранениями. В ходе обстрела повреждения зафиксированы в более 90 квартирах, нескольких хозяйственных субъектах и одном частном домовладении. Помимо этого, осколками посечено более 30 автомобилей.