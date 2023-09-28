Осколки снарядов ВСУ поразили детский сад и школу в учебные часы

Фото: МО Украины

ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка в Херсонской области, снаряды упали рядом со школой и детским садом, заявил в своем Telegram-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко. По его словам, осколки снарядов пробили стекла, жертв удалось избежать лишь чудом. Пострадала сотрудница детского сада, которая в момент прилета находилась на улице.

Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла, — написал он.

Ранее глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко рассказал об участившихся случаях повреждения гражданской инфраструктуры при украинских обстрелах. В частности, в городе есть проблемы с вывозом мусора из-за попаданий кассетных боеприпасов ВСУ по коммунальной технике.

23 сентября ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. В результате обстрела пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина. Также повреждения получили более 20 единиц коммунальной техники, у большей части автомобилей осколками пробило двигатель.

Глава Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что украинские войска днем 27 сентября обстреляли приграничные районы этого региона. Также в деревне Гирьи Беловского района дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частное предприятие, в результате были повреждены здание и несколько единиц техники, уточнил губернатор.