Регионы

Оштрафован мужчина, обматеривший мэра Новокузнецка

16:03, 17 апреля 2020 20
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Полиция оштрафовала на две тысячи рублей жителя Новокузнецка, нецензурно обругавшего мэра города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инцидент произошёл 15 апреля, когда мэр города Сергей Кузнецов сделал замечание молодому человеку за то, что тот не соблюдал меры самоизоляции и тренировался в общественном месте. Мужчина нецензурно выругался в адрес градоначальника. Полиция установила личность правонарушителя.

Суд <...> назначил наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. руб. и административного ареста на двое суток,цитирует РБК сообщение регионального управления МВД.

Отмечается, что в отношении мужчины составили два протокола: один — за мелкое хулиганство и второй — за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Как писал NEWS.ru, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв посетил один из торговых центров в Новокузнецке. Он лично выгнал из помещения продавцов и посетителей. Также он пригрозил им уголовной ответственностью за нарушение режима карантина.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях