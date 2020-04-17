Оштрафован мужчина, обматеривший мэра Новокузнецка

https://static.news.ru/photo/d1f893d8-80ac-11ea-8e43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Полиция оштрафовала на две тысячи рублей жителя Новокузнецка, нецензурно обругавшего мэра города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инцидент произошёл 15 апреля, когда мэр города Сергей Кузнецов сделал замечание молодому человеку за то, что тот не соблюдал меры самоизоляции и тренировался в общественном месте. Мужчина нецензурно выругался в адрес градоначальника. Полиция установила личность правонарушителя.

Суд <...> назначил наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. руб. и административного ареста на двое суток, — цитирует РБК сообщение регионального управления МВД.

Отмечается, что в отношении мужчины составили два протокола: один — за мелкое хулиганство и второй — за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Как писал NEWS.ru, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв посетил один из торговых центров в Новокузнецке. Он лично выгнал из помещения продавцов и посетителей. Также он пригрозил им уголовной ответственностью за нарушение режима карантина.