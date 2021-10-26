Оштрафован магазин, продавший оружие пермскому стрелку Бекмансурову

Пермский магазин «Оружейник», в котором напавший на вуз Тимур Бекмансуров купил оружие и патроны, оштрафован на 20 тысяч рублей из-за несообщения в МВД данных о приобретении боеприпасов покупателями от 18–24 лет. Как об этом сообщил Telegram-канал Shot, с этим оружием он пошёл на преступление.

Суд в Перми на 20 тысяч рублей оштрафовал магазин «Оружейник», где Тимур Бекмансуров купил оружие и патроны, — сообщается на канале.

Отмечается, что после стрельбы в Казани aнтитеррористическая комиссия Пермского края обязала продавцов сообщать в МВД о всех покупателях от 18 до 24 лет, которые приобретают боеприпасы. Однако в «Оружейнике» этого не сделали — сотрудники заявили, что проверили только лицензию на оружие, там возраст не указан, а паспорт они смотреть не обязаны.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. В результате инцидента погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого стрелка. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.

Позднее стало известно, что Бекмансуров полностью признал вину. Сейчас состояние его здоровья позволяет проводить с ним следственные действия. Санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), обвинение по которой предъявлено Бекмансурову, предусматривают меры наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.