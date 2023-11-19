«Ошибочный маршрут»: Сладков о сбитом беспилотнике в Монино Военкор Сладков: ПВО над Монино сработала безупречно и сбила БПЛА

Фото: MOD Russia via Global Look Press

Система противовоздушной обороны в районе Монино сработала безупречно при обнаружении украинского беспилотника, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, сбитый дрон ВСУ рухнул в районе Южного КПП.

В час ночи над колыбелью русской военной авиации гарнизоном Монино раздался громкий хлопок. ПВО (парни, вы красавцы) отработала безупречно. <...> Wrong route! («Ошибочный маршрут». — NEWS.ru), — написал Сладков.

Военкор указал, что Монино, по его словам, невозможно пролететь. Атака дрона не удалась, констатировал он.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны РФ, 19 ноября в 01:00 украинский БПЛА самолетного типа был сбит над территорией Богородского городского округа Московской области. По данным ведомства, дрон ВСУ был уничтожен дежурными средствами ПВО.

СМИ сообщали, что обломки сбитого украинского БПЛА упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино. Сведений о пострадавших либо поврежденных в результате падения дрона на шоссе машинах не поступало. Опубликованы кадры с места происшествия.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что в ночь на 19 ноября средства ПВО пресекли атаку БПЛА на Москву. По его словам, разрушений и пострадавших из-за падения обломков дрона нет.

14 ноября беспилотник ВСУ сбили на северо-западе Орловской области, сообщал глава региона Андрей Клычков. По его словам, обошлось без пострадавших, разрушений нет.