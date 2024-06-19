Ошибка жителя Бурятии привела к гибели двух человек Житель Бурятии стал фигурантом дела об убийстве из-за бутылки с антифризом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Бурятии подарил приятельнице бутылку с антифризом, которую спутал с алкогольным напитком красного цвета, и стал причиной смерти двух человек, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве.

Согласно версии правоохранителей, 11 июня местный житель подвез знакомую в село Нур-Селение, где на прощание подарил приятельнице бутылку, заявив, что там находится спирт с морсом. Вечером женщина и двое родственников распили предложенный напиток. Утром их госпитализировали в больницу, где через несколько дней пострадавшая и член ее семьи умерли от острого отравления.

Проведенная правоохранителями экспертиза установила, что в подаренной бутылке находился антифриз. Задержанный мужчина признал свою вину в произошедшей трагедии. В ходе обысков у него нашли похожую тару, в которой была красная жидкость с запахом спирта. Суд избрал местному жителю меру пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие.

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