Виктор Мальцев

«Ошибка, я в полном шоке»: брат рассказал об обвиняемом в теракте Касимове Брат обвиняемого в теракте Касимова рассказал о шоке после его задержания

26 марта 2024 в 12:21

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Восьмой фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов в Басманном суде