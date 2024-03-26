Младший брат подозреваемого в организации теракта в «Крокусе» Алишера Касимова рассказал Daily Storm, что не знал о причастности родственника к нападению. Мужчина услышал о задержании брата, когда ему позвонили журналисты.
Я являюсь его младшим братом, но ничего о том, чем он занимался, мы не знали. Я узнал, что его задержали, только что, но не слышал, что он был связан с терактом в «Крокусе». Я даже не владею информацией, где он находится сейчас. Я думал, что это какая-то ошибка, я в полном шоке, — рассказал Яхеиддин Касимов.
Мужчина отметил, что у брата есть жена и трое несовершеннолетних детей. Никто из семьи не слышал, что Касимов приобрел квартиру и сдавал ее террористам. Яхеиддин Касимов назвал брата обычным парнем.
По данным Telegram-канала «112», Алишер Касимов купил трехкомнатную квартиру в Путилково и намеревался сдавать ее «исключительно славянам» за 60 тысяч рублей. Однако позже он сдал жилье одному из участников нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье Фаридуни Шамсудину.
Ранее Следственный комитет России попросил суд арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Материал поступил в отношении Касимова Алишера Хатамовива. Басманный суд Москвы также постановил заключить под стражу четверых подозреваемых в непосредственном совершении теракта Рачабализода Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Файзова, Шамсутдина Фариддуни и Далерджона Мирзоева.