Ошибка при приготовлении котлет стоила жизни трехлетнему ребенку и котенку Mash: ребенок умер из-за домашних котлет с нитритной солью в Красноярском крае

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Ребенок из Красноярского края погиб после употребления в пищу домашних котлет, сообщил Telegram-канал Mash Kras. Позднее выяснилось, что отец добавил в блюдо слишком много нитритной соли. Попробовать котлеты также дали котенку, который тоже скончался.

По информации канала, родители погибшего мальчика делали из фарша колбасу. Чтобы сохранить цвет мяса и продлить срок годности, глава семейства добавил в него нитритную соль, однако не рассчитал дозировку. Кроме прочего, часть мяса пожарили, не зная, что при термообработке соль выделяет опасные нитрозамины.

Ребенку хватило одной котлеты, после чего он уже был в реанимации. Там же малыш скончался. Сами родители попробовали по кусочку, однако на взрослом организме действие соли не отразилось. По информации канала, папу погибшего ребенка обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось о происшествии в Брянской области, где шестилетняя девочка отравилась напитком в новогоднюю ночь. Спустя несколько дней ребенок умер в больнице. Судебно-медицинская экспертиза показала, что девочка умерла от острого пищевого отравления, повлекшего отек головного мозга.