Ортопед объяснил, как 101-летний мужчина встал на ноги после перелома бедра Подмосковные врачи прооперировали 101-летнего мужчину после перелома бедра

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В Подмосковье врачи поставили на ноги 101-летнего мужчину, поступившего в больницу с переломом бедра, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед филиала № 1 Орехово-Зуевской больницы Денис Семенов. Пенсионер получил травму, упав с кровати.

Доставили 101-летнего мужчину с жалобами на боль в левой ноге и невозможность самостоятельного передвижения. На рентген-исследовании выявили закрытый перелом бедренной кости со смещением. По словам мужчины, он упал с кровати и не смог подняться. Его оперативно перевели в отделение травматологии и ортопедии для сбора анамнеза и обследования. Состояние пациента, несмотря на почтенный возраст, позволило в этот же день провести операцию, — рассказал врач.

По словам ортопеда, перелом проксимального отдела бедренной кости является одной из самых частых травм у пожилых людей из-за снижения прочности костей. Но при своевременном обращении за помощью современные методики позволяют полностью срастить перелом и восстановить двигательную активность.

Хирургическое вмешательство было проведено малоинвазивным способом. Через небольшой прокол ветерану была установлена конструкция для фиксации кости. Такая операция позволяет минимизировать негативное влияние травмы на организм и снизить риск послеоперационных осложнений, — отметил Семенов.

Врач отметил, что сейчас пенсионер чувствует себя хорошо, его уже выписали. Он самостоятельно покинул больницу при помощи ходунков, для полного восстановления ему предстоит дальнейшая реабилитация.

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