Все школы на территории города Орска в Оренбургской области были переведены на дистанционное обучение, сообщили ТАСС представители Министерства образования региона. Соответствующее решение было принято на фоне сильного паводка в городе.
Орские школы все переведены на дистант, — заявили агентству в ведомстве.
Ранее в пресс-службе Орского нефтеперерабатывающего завода сообщили о временном прекращении работы из-за обрушившегося на регион паводка. Там объяснили, что продолжение работы завода на фоне наводнения может привести к экологическим рискам.
В мэрии Омска сообщили, что после прорыва дамбы в городе погибли четыре человека, один из которых покончил с собой. При этом смертей в результате паводка на территории города зафиксировано не было.
Глава МЧС России Александр Куренков, прибывший в Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина, заявил о достаточном количестве сил и средств для ликвидации последствий паводка в Орске. Он взял операцию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под личный контроль. По словам Куренкова, спасатели ведут активную работу, в скором времени в регион доставят все необходимое для ликвидации последствий бедствия.