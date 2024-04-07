Школы в Орске перешли на дистант из-за паводка Минобразования: школы Орска переведены на дистанционное обучение из-за паводка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Все школы на территории города Орска в Оренбургской области были переведены на дистанционное обучение, сообщили ТАСС представители Министерства образования региона. Соответствующее решение было принято на фоне сильного паводка в городе.

Орские школы все переведены на дистант, — заявили агентству в ведомстве.

Ранее в пресс-службе Орского нефтеперерабатывающего завода сообщили о временном прекращении работы из-за обрушившегося на регион паводка. Там объяснили, что продолжение работы завода на фоне наводнения может привести к экологическим рискам.

В мэрии Омска сообщили, что после прорыва дамбы в городе погибли четыре человека, один из которых покончил с собой. При этом смертей в результате паводка на территории города зафиксировано не было.

Глава МЧС России Александр Куренков, прибывший в Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина, заявил о достаточном количестве сил и средств для ликвидации последствий паводка в Орске. Он взял операцию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под личный контроль. По словам Куренкова, спасатели ведут активную работу, в скором времени в регион доставят все необходимое для ликвидации последствий бедствия.