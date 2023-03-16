Орловский губернатор опроверг слухи о проникновении в регион диверсантов

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Глава Орловской области Андрей Клычков

Глава Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале опроверг слухи о проникновении на территорию региона вооруженных людей. Он заверил жителей, что появившиеся сообщения о диверсантах проверяются силовиками и пока что не подтверждаются.

В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока информация не подтверждается, — написал губернатор.

Он добавил, что сообщит позднее о результатах проводимой силовиками проверки.

Ранее сообщалось, что прапорщик российской армии из Дагестана Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу. Двигаясь по лесу, он увидел группу украинских диверсантов. Сообщив об этом командованию, он вступил в бой с противником. В ходе боестолкновения прапорщик также организовал эвакуацию раненых товарищей и сам оказал им неотложную медицинскую помощь.

2 марта украинская диверсионно-разведывательная группа проникла в Брянскую область. В результате нападения членов ДРГ погибли двое местных жителей, еще двое пострадали. Согласно официальной версии, атаку совершили участники Русского добровольческого корпуса. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дважды опровергал причастность Киева к вторжению.