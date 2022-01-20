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Орловский губернатор Клычков повторно заболел коронавирусом

09:59, 20 января 2022
Орловский губернатор Клычков повторно заболел коронавирусом Андрей Клычков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков повторно заболел COVID-19. На свой странице в Instagram глава региона рассказал, что благодаря вакцинации заболевание протекает в лёгкой форме и он продолжает работать в удалённом режиме.

Ближайшее время проведу на самоизоляции дома, заболел коронавирусом. После вакцинации вирус переносится значительно легче. Есть небольшая температура, но в целом чувствую себя хорошо, — написал Клычков.

Он отметил, что на работе всегда соблюдает все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, однако определённый риск заразиться всё равно существует.

Губернатор добавил, что держит все рабочие вопросы на контроле, общается с коллегами и проводит совещания по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что с 15 января Клычков отменил в области систему QR-кодов для посещения общественных мест. По его словам, коды свою задачу выполнили, поэтому нет смысла сохранять их до изменения ситуации с коронавирусом.

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