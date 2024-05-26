«Орловские новости»: задержан советник губернатора области Лежнев

Фото: t.me/lezhnev_sergey*

Сергей Лежнев

Издание «Орловские новости» сообщает, что советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев задержан. По его данным, последний пост в своем Telegram-канале он опубликовал 24 мая. Что конкретно ему вменяют, не уточняется.

Лежнева доставили в Орел в изолятор временного содержания. Согласно информации издания, последние полтора года чиновник занимался волонтерской работой по доставке гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. Авторы статьи утверждают, что Лежнев является ближайшим другом губернатора Андрея Клычкова.

При этом «Орел Times» пишет, что задержание Лежнева связано с делом о хищении при реконструкции Красного моста в Орле. По его данным, в 2022-м в рамках расследования у чиновника уже проходили обыски, на нее также дал показания осужденных по этому делу гендиректор ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов.

В начале мая Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО до 22 июня бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова. Чиновник обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. Предварительно ущерб от действий Новикова оценивается в 370 млн рублей.