Орловская область отменяет QR-коды с 15 января

Первый российский регион — Орловская область — отменяет с 15 января систему QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом во время прямого эфира сообщил на свой странице в Instagram губернатор Андрей Клычков.

Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение [на региональном штабе], чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили. До изменения ситуации с коронавирусом, думаю, что нет смысла их сохранять, — сказал глава региона.

По словам губернатора, на сегодня приостановлено сокращение коечного фонда в ковид-госпиталях. Их решено оставить на уровне 1,5 тысячи мест. Сохранить столько мест решено из-за появления в регионе нового штамма коронавируса «омикрон», а также возможным подъёмом заболеваемости после праздников.

Система QR-кодов начала действовать в Орловской области с 30 октября. Сначала она была введена для посещения фитнес-центров, а после для непродовольственных магазинов и кафе.

Ранее сообщалось, что QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли ввели в Санкт-Петербурге со 2 января. В список не попали аптеки, продовольственные и магазины с товарами первой необходимости.