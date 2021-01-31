Организаторы в Петербурге заявили об окончании акции, но люди не расходятся

https://static.news.ru/photo/f03bdf50-63cb-11eb-9d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/teamnavalny_spb

Штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге объявил об окончании несанкционированной акции в поддержку политика. При этом участники мероприятия продолжают его.

В штабе сообщили, что большая часть активистов дошла до Театра юного зрителя и, таким образом, акцию можно считать завершённой.

Большая часть людей дошла до ТЮЗа, и мы завершаем наше шествие. Наш план сработал, и несмотря на все попытки силовиков не дать нам собраться и пройти по улицам нашего города, мы прошли потрясающим шествием, — говорится в Telegram-канале штаба.

При этом, по информации телеканала «Дождь», протестующие не расходятся и продолжают акцию.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 3013 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 789 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (468 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов. Сообщается о применении электрошокеров и в Москве.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.