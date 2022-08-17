Организаторы шествия в Туве открестились от поддержки Украины в СВО Организаторы шествия женщин в красных платьях в Туве заявили, что мероприятие не связано со спецоперацией

Фото: vk.com/ladyinred_russia

Организаторы шествия женщин в красных платьях, которое прошло 14 августа в Кызыле, рассказали «Подъему», что акция не имеет никакого отношения к проводимой на территории Украины специальной военной операции. По их словам, акция «Проект в красных платьях» проводится ежегодно для того, чтобы указать на важность семейных ценностей и роль женщины в мире.

Наш проект посвящен женственности, красоте и семейным ценностям. В Кызыле всё прошло прекрасно. Женщины довольны, всё было удачно. Мужчины вручили девушкам красные розы, чтобы подчеркнуть их женственность. Был также национальный танец, — рассказали организаторы мероприятия.

Также они подчеркнули, что цвет одежды обусловлен названием города (Кызыл в переводе на русский — «красный»), а об аллюзиях на военную операцию они слышат впервые. Всего в шествии приняли участие более 80 женщин.

Ранее ряд СМИ, включая «Русскую служба BBC» (СМИ, исполняющее функции иноагента), написали, что мероприятие, прошедшее в столице Тувы, было организовано в знак солидарности к украинским женщинам. Позднее в BBC признали ошибку.

Между тем в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, предлагающий запретить митинги и демонстрации на отдельных территориях. Под запрет подпадают вокзалы, аэропорты, школы, больницы, органы публичной власти, детские и спортивные площадки. При этом организатор митинга не может быть иноагентом.

Также предлагается запретить митинговать на территории объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих функционирование электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения. То же самое касается культовых сооружений, в том числе принадлежащих религиозным организациям.